В Совфеде рассказали о новом глобальном фейке Запада про Россию

В западных СМИ распространяется пропагандистская история с «глобальным голодом по вине России» на фоне приостановки участия Москвы в зерновой сделке, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что это новый глобальный фейк, повторяемый из эфира в эфир на Западе.

«Эта пропагандистская история с «глобальным голодом по вине России» — полная и законченная туфта <…> Что и подтверждается только что сделанным заявлением министра обороны Италии [Гвидо Крозетто] признавшему, что Украина практически не поставляет зерно развивающимся странам: 95% ее поставок идут в западные страны. Но вранье в западных «независимых» СМИ, безусловно, продолжится, пока будет политически нужным западному альянсу», — написал Пушков.

Он добавил, что впоследствии западные государства опровергнут подобные подозрения в отношении России, но только когда это уже не будет иметь никакого политического значения. Пушков подчеркнул, что они так уже поступали, к примеру, в истории с «оружием массового поражения» у иракского лидера Саддама Хусейна.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. 16 июля 2023 года Москва уведомила о приостановке своего участия в соглашении на фоне невыполнения российской части сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее Европе предрекли катастрофу из-за зерна Украины.