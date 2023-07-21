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Зеленский уволил посла, раскритиковавшего его слова о благодарности Лондону

Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Пристайко после критики слов президента

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Tom Nicholson/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко после того, как тот назвал «нездоровым сарказмом» слова главы государства в адрес главы британского Минобороны Бена Уоллеса. Об этом говорится в опубликованном указе украинского лидера.

Уоллес заявлял, что Украине стоит выражать больше благодарности за помощь Запада. На это Зеленский ответил, что может благодарить за военную помощь министра хоть каждое утро.

Пристайко в свою очередь заметил, что «показывать россиянам» разногласия между Украиной и НАТО с помощью сарказма не стоит.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Госдуме заявили, что даже президент Украины Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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