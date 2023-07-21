Главы МИД стран БРИКС обсудили подготовку к саммиту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегами из стран БРИКС подготовку саммиту объединения в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Согласно заявлению МИДа, внеочередная встреча глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС состоялась 20 июля в формате видеоконференции.

«Обсуждены актуальные вопросы подготовки к предстоящему 22-24 августа в Йоханнесбурге XV саммиту БРИКС», — сказано в сообщении.

Уточняется, что министры также обменялись мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства членов объединения, в том числе планов по институциональному развитию БРИКС.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 июля шерпа Южно-Африканской Республики (ЮАР) в БРИКС Анил Суклал объявил, что 22 страны официально подали заявки на вступление в объединение.

До этого президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге в 2023 году пройдет с 22 по 24 августа в очном формате. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет полноценно участвовать в дистанционном режиме на грядущем саммите.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».