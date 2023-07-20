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В МИД РФ предупредили об ответе на политику Великобритании

Россия ввела уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по РФ

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Москва вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории России в ответ на политику Лондона. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, 20 июля в Москву был вызван временный поверенный в делах Великобритании в России Том Додд. Ему было заявлено о недопустимости поддержки террористических акций Киева.

В МИД РФ указали, что любые усилия Лондона, нацеленные на продолжение деструктивной линии в международных и двусторонних делах, на попытки демонизировать» Россию, а также осложнить работу загранучреждений РФ «неизбежно получат решительный ответ».

В начале этой недели Великобритания внесла заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра культуры РФ Ольгу Любимову и других чиновников в санкционный список.

17 июля российское диппредставительство в Великобритании назвало решение Лондона расширить антироссийские санкции «юридически ничтожным».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Великобритания сняла санкции с предпринимателя Олега Тинькова.

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