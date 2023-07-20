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Госдума разрешила силовикам и сотрудникам МЧС и ЧОП пресекать движение беспилотников

Госдума приняла закон о полномочиях силовиков пресекать движение беспилотников

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Depositphotos

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о праве сотрудников силовых и охранных ведомств пресекать движение беспилотников, передает «Интерфакс».

Так, закон расширил полномочия сотрудников Росгвардии, ФСБ, МВД, Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), МЧС, Государственной фельдъегерской службы, Главного управления специальных программ при президенте РФ на пресечение использования любых видов беспилотников.

Сотрудникам указанных ведомств разрешено уничтожать БПЛА, допускается их повреждение, подавление или преобразования сигналов дистанционного управления аппаратов.

Как заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, закон необходим для системной работы по защите важных объектов от диверсионно-террористических атак. Депутат выразил надежду, что новые полномочия позволят повысить уровень защищенности не только по соседству с зоной спецоперации, но и по всей стране.

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками со взрывчаткой. В результате взрыва один пролет моста был уничтожен, другой пролет накренился и просел. Погибла семейная пара, их дочь-подросток осталась жива.

20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара украинского дрона в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погиб ребенок.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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