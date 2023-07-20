В Кремль заявили, что Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита Россия — Африка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что глава российского государства пообщается с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой и представителями других стран на предстоящем саммите Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе.

«Мы ждем в Санкт-Петербурге господина Рамапосу. И, конечно, как и с другими участниками, с ним будут контакты на полях этого саммита», — сказал он.

Также Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет полноценно участвовать в дистанционном режиме на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится в южноафриканском Йоханнесбурге в конце августа.

19 июля представитель Кремля сообщал, что глава Российской Федерации принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи.

До этого шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал заявлял, что дистанционное выступление по видеосвязи Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге ожидается 23 августа. Он также отметил, что российский лидер будет участвовать во всех обсуждениях саммита.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».