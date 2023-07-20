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Лавров примет участие во внеочередной встрече глав МИД стран БРИКС по видеосвязи

Захарова: Лавров поучаствует 20 июля во встрече глав МИД стран БРИКС по видеосвязи

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июля примет участие во внеочередной встрече глав МИД стран БРИКС по видеосвязи. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

«20 июля <…> примет участие во внеочередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в форме видеоконференции»,
— сказала она.

19 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, но это не помешает ему принять полноценное участие в работе форума по видеосвязи.

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья раскрыл, как принималось решение по участию России в саммите БРИКС. По его словам, Претория и Москва учли обязательства африканской страны по Римскому статуту.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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