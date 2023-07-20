Лавров примет участие во внеочередной встрече глав МИД стран БРИКС по видеосвязи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июля примет участие во внеочередной встрече глав МИД стран БРИКС по видеосвязи. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

«20 июля <…> примет участие во внеочередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в форме видеоконференции»,

— сказала она.

19 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, но это не помешает ему принять полноценное участие в работе форума по видеосвязи.

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья раскрыл, как принималось решение по участию России в саммите БРИКС. По его словам, Претория и Москва учли обязательства африканской страны по Римскому статуту.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».