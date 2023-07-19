Вучич призвал генсека НАТО обеспечить безопасность сербов в Косово

Сербский президент Александр Вучич призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга гарантировать безопасность сербов в Косово и Метохии, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

«У нас были профессиональные отношения с контингентом KFOR и НАТО, и надеюсь, что ваша миссия будет реализована», — сказал глава государства.

По мнению Вучича, эскалация конфликта нарастает «из-за плохого подхода Приштины», руководство которой пожелало убрать сербов из власти.

«Прошу вас обеспечить безопасность всех сербов в Косово и Метохии», — заявил политик.

Он выразил беспокойство по поводу регулярных задержаний и издевательств над сербскими гражданами со стороны властей Косово и Метохии.

До этого Вучич заявил, что Белград планирует запросить проведение срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с угрозой жизни и безопасности своих граждан в Косово и Метохии, а также потребовать от сил НАТО для Косово демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев.

Ранее Косово закупило партию дронов у Турции.