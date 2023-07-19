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Путин озвучил результаты работы АНО «Россия — страна возможностей»

Путин: участие в программах АНО «Россия — страна возможностей» приняли люди из 150 стран

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АНО «Россия — страна возможностей»

Более 20 млн человек из 150 стран приняли участие в программах АНО »Россия — страна возможностей», несмотря на текущие сложности. Об этом в ходе выступления на заседании наблюдательного совета организации заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что подобный результат является серьезным и впечатляющим.

«Но что еще не менее впечатляет, это то, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, сегодняшнего периода и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья, коллеги из более 150 стран мира», — заявил Путин.

Автономная некоммерческая организация под названием «Россия – страна возможностей» была основана 22 мая 2018 года, инициатива для ее создания принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Главная миссия этой организации заключается в установлении социальных лифтов, которые способствуют развитию потенциала граждан всех возрастов и обеспечивают реализацию их личных и профессиональных амбиций.

Ранее на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Путин рассказал, как в студенческие годы работал грузчиком.

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