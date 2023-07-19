Байден встретился с представителем папы Римского по урегулированию на Украине

Президент США Джо Байден встретился в Вашингтоне с представителем папы Римского Франциска I по урегулированию украинского конфликта кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По имеющейся официальной информации, во время встречи сторонами было обсуждено предоставление гуманитарной помощи Украине. Также Байденом и кардиналом Дзуппи был поднят вопрос о так называемой «депортации украинских детей».

Ранее сообщалось, что папа Франциск поделился планами о создании совещательного органа в Ватикане с участием представителей России, Украины и других стран. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Ссылаясь на личный разговор с понтификом, Севастьянов пояснил, что речь идет о намерении, которое глава Римско-католической церкви обсуждает после поездки посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи в Москву и Киев.

По его словам, планируется организовать некий дискуссионный клуб. Для участия в нем пригласят помощника президента РФ Юрия Ушакова, представителя украинской стороны и западных политиков. Совещательный орган возьмет на себя обсуждение гуманитарных вопросов.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.