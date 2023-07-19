Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о восстании против финансового господства США

Решение России, Китая и Индии о создании новой валюты является восстанием против США. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

Как считает Макгрегор, создание новой валюты займет несколько лет и это не произойдет в одночасье. Эта валюта может быть обеспечена золотом, эти три страны обладают самыми крупными запасами этого драгоценного металла.

«Наступает новая эра, и у них уже есть более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Индия, Китай и Россия, конечно, в центре всего этого», — сказал он.

По его словам, это рассматривается как восстание против финансового господства США, от которого пострадали некоторые страны.

Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что создание наднациональной валюты на платформе БРИКС является перспективной и уникальной по своей сути идеей.

О том, что в странах БРИКС может появиться единая валюта, в качестве которой может быть придумана наднациональная расчетная единица, 6 февраля этого года сообщал министр финансов России Антон Силуанов. Тогда он отметил, что такие проработки ведутся, но до решения еще далеко. В мае за создание единой валюты БРИКС выступила Бразилия. Инициатива будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе, сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров в январе.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.