Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что снаряды, которые Великобритания отправляет Украине, убивают, калечат и оставляют сиротами детей. Об этом говорится на сайте министерства.

«Демонстрируя фальшивую «заботу о детях», он [Лондон] с беспримерным цинизмом продолжает поставлять смертоносные системы вооружений киевскому режиму, который потом использует их для обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и других регионов России», — сказано в комментарии Захаровой.

Она подчеркнула, что боеприпасы, которые Британия поставляет Киеву, «убивают и калечат, оставляют сиротами тех самых детей, в «защиту» которых она якобы выступает».

До этого бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Джордж Робертсон заявил об истощении запасов оружия в Великобритании из-за поддержки Украины в конфликте с РФ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.