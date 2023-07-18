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В США состоится встреча Байдена с представителем Ватикана по урегулированию на Украине

Байден обсудит с посланником папы Римского гуманитарную ситуацию на Украине

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Президент США Джо Байден в Вашингтоне проведет встречу с представителем папы Римского Франциска I по урегулированию конфликта на Украине кардинала Маттео Дзуппи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

По словам Жан-Пьер, Байден примет кардинала Дзуппи 18 июля. Она подчеркнула, что Дзуппи отправится в Вашингтон по поручению папы Франциска. По имеющейся информации, стороны обсудят оказание гуманитарной помощи на Украине, а также рассмотрят тему так называемой «репатриации украинских детей».

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск I откликнулся на обращение патриарха Кирилла и займется освобождением наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает общение с понтификом.

15 июля патриарх Кирилл обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и папе Римскому Франциску I с призывом защитить от преследования наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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