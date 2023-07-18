Для чиновников из новых регионов устроят стажировки в органы власти по поручению Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин выдал поручение правительству внести изменения в программу социально-экономического развития новых регионов России. Эти изменения предусматривают стажировки в органах публичной власти РФ для государственных и муниципальных служащих. Поручение было выдано на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое состоялось 19 мая. Об этом пишет РИА Новости.

В документе говорится о необходимости внести изменения в раздел «Национальная политика» программы социально-экономического развития Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Эти изменения предусматривают проведение мероприятий по профессиональному развитию государственных и муниципальных служащих указанных регионов, а также организацию для них стажировок в органах публичной власти Российской Федерации.

Предложенные изменения также должны включать меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся реализацией государственной национальной политики РФ, и определение показателей для оценки эффективности реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Ответственность за исполнение поручения возложена на премьера Михаила Мишустина, а отчет о выполнении должен быть представлен до 1 октября.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.