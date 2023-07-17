В Кремле рассказали, каким может быть ответ России на теракт на Крымском мосту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО планируется продолжать и достижение всех задач может стать ответом в том числе на подрыв Крымского моста. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга с журналистами.

У Пескова спросили, какой мог бы быть ответ Москвы на произошедший теракт.

«Сейчас — нет, не могу сказать», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас важно сосредоточиться на выполнении планов в рамках спецоперации.

«Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться», — обратил внимание Песков.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.