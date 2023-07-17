Пушилин обвинил Киев в готовности идти на «любые злодеяния» ради победы

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Украину в готовности идти на «любые злодеяния» ради победы, это подтверждает атака на Крымский мост.

«Мы видим истинное лицо врага, который пытается собственные неудачи перекрыть ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, если раньше Киев скрывал свои преступления, то сейчас террористическая атака на Крымский пост преподносится как национальное достижение.

«У киевского режима – античеловеческая террористическая сущность, мы это испытываем на себе все девять лет войны», — добавил врио главы ДНР.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к ЧП на Крымском мосту.