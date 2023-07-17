Стало известно, где могут встретиться президенты России и Бразилии

Руководитель Министерства иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что президент его страны Луис Инасиу Лула да Силва может встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на саммите БРИКС в ЮАР. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с момента избрали Лулы да Силвы он уже дважды общался с Путиным, а президент РФ принял в Москве спецпосланника Бразилии Селсу Аморима, чтобы обсудить конфликт на территории Украины и дальнейшие перспективы мира.

Виейра добавил, что за первые полгода работы администрации Лулы сам он встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым уже трижды, а двусторонний диалог и переговоры о достижении мира на Украине проходили на разных уровнях.

До этого представитель вице-президента ЮАР проинформировал, что глава государства Сирил Рамафоса ведет обсуждение ситуации, связанной с Международным уголовным судом (МУС), в преддверии саммита БРИКС напрямую с Путиным.

До этого Рамафоса представил в Высокий суд столичной провинции Гаутенг конфиденциальный письменный ответ под присягой в преддверии ожидаемого присутствия президента России на саммите БРИКС.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».