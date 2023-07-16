Сенатор назвал организатора атаки беспилотников на Севастополь

За атакой беспилотников на Севастополь стоит главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Об этом РИА Новости заявил член комитета Совета Федерации России по международным делам, крымский сенатор Сергей Цеков.

«Уверен, что за организацией атаки на Севастополь стоит лично Залужный, который накануне в западных СМИ разразился грозной бравадай о захвате Крыма. А теперь, решил показать, мол пацан, сказал, пацан сделал. Да только все это выглядит с его стороны весьма ущербно», — сказал он.

Цеков также отметил, что планы ВСУ нанести урон инфраструктуре Крыма полностью провалились.

Министерство обороны России сообщало, что утром 16 июля удалось предотвратить попытку Вооруженных сил Украины осуществить террористическую атаку семью беспилотниками на Севастополь.

До этого два неизвестных беспилотных летательных аппарата, по предварительным данным, удалось сбить в Крыму поздно вечером.

14 июля Залужный заявлял, что намерен взять Крым, когда у него будут средства. Он подчеркивал, что не стесняется своих намерений вернуть полуостров.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.