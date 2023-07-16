В Австрии предложили ориентироваться на мнение населения по антироссийским санкциям

Властям Австрии стоит учитывать мнение граждан, когда принимаются решения по ключевым политическим вопросам, среди которых антироссийские санкции, считает председатель оппозиционной правой Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль. Об этом сообщается на странице политика в социальной сети.

Как утверждает Кикль, австрийское правительство уже утратило поддержку населения и следует проводить как можно быстрее досрочные выборы.

По словам главы оппозиционной правой Австрийской партии свободы, проведя выборы, население само определит будущее родины.

«Народ также должен иметь право голоса по таким ключевым вопросам, как нейтралитет или санкции в отношении России», — предложил Кикль.

В мае в Министерстве иностранных дел Австрии заявили о нереалистичности присоединения всех стран к санкциям Европейского союза против РФ. Дипломат Александер Шалленберг предупредил, что не стоит делить мир «на черное и белое» и утверждать, что каждой стране стоит присоединиться к санкциям.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.