В Минобороны Венгрии оценили ситуацию в НАТО и с конфликтом на Украине

Воинственный настрой ряда стран Запада в отношении украинского конфликта начинает меняться на фоне миролюбивой позиции меньшинства, выступающего за прекращение боевых действий и начало переговоров, утверждает глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. Об этом сообщает Kossuth Radio.
11-12 июля министр обороны страны был на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе вместе с руководителем правительства Виктором Орбаном.
Так, Салай-Бобровницки пояснил, что многие лидеры, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг все еще используют воинственную риторику, обсуждая события на Украине.
«Мы, напротив, решительно призываем к немедленному прекращению огня и скорейшему проведению мирных переговоров. Это позиция меньшинства, но в этом отношении чувствуется изменение общих настроений», — объяснил венгерский глава МО.
Точные примеры упомянутых перемен Салай-Бобровницки не привел.
«На саммите в Вильнюсе Украину не пригласили вступить в альянс, поскольку страна к этому не готова и ситуация для этого неподходящая», — подчеркнул министр обороны Венгрии.
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