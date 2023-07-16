В Минобороны Венгрии оценили ситуацию в НАТО и с конфликтом на Украине

Воинственный настрой ряда стран Запада в отношении украинского конфликта начинает меняться на фоне миролюбивой позиции меньшинства, выступающего за прекращение боевых действий и начало переговоров, утверждает глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. Об этом сообщает Kossuth Radio.

11-12 июля министр обороны страны был на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе вместе с руководителем правительства Виктором Орбаном.

Так, Салай-Бобровницки пояснил, что многие лидеры, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг все еще используют воинственную риторику, обсуждая события на Украине.

«Мы, напротив, решительно призываем к немедленному прекращению огня и скорейшему проведению мирных переговоров. Это позиция меньшинства, но в этом отношении чувствуется изменение общих настроений», — объяснил венгерский глава МО.

Точные примеры упомянутых перемен Салай-Бобровницки не привел.

«На саммите в Вильнюсе Украину не пригласили вступить в альянс, поскольку страна к этому не готова и ситуация для этого неподходящая», — подчеркнул министр обороны Венгрии.

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