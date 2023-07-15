В Госдуме заявили, что главком ВСУ дорого заплатит за угрозы Крыму

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дорого заплатит за свои заявления о захвате Крыма. Об этом сообщил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Залужный дорого поплатится за свои угрозы крымчанам и российскому Крыму. И пусть не удивляется, если к нему в бункер прилетит ракета «Кинжал», — сказал он.

Также Шеремет добавил, что ни у кого нет права угрожать жизни и здоровью жителям Крымского полуострова.

Накануне Залужный заявлял, что намерен взять Крым, когда у него будут средства. Он подчеркивал, что не стесняется своих намерений вернуть полуостров.

15 июля глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал угрозу главкома украинской армии захватить Крым клоунадой.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа говорил, что заявления Залужного являются провокационными.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.