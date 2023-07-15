Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что главком ВСУ дорого заплатит за угрозы Крыму

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Залужный дорого заплатит за угрозы в адрес Крыма

close
100%
Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дорого заплатит за свои заявления о захвате Крыма. Об этом сообщил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Залужный дорого поплатится за свои угрозы крымчанам и российскому Крыму. И пусть не удивляется, если к нему в бункер прилетит ракета «Кинжал», — сказал он.

Также Шеремет добавил, что ни у кого нет права угрожать жизни и здоровью жителям Крымского полуострова.

Накануне Залужный заявлял, что намерен взять Крым, когда у него будут средства. Он подчеркивал, что не стесняется своих намерений вернуть полуостров.

15 июля глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал угрозу главкома украинской армии захватить Крым клоунадой.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа говорил, что заявления Залужного являются провокационными.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях