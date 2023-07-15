Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский журналист Карлсон раскритиковал США за чрезмерную заботу об Украине

Журналист Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Пенсом из-за Украины

close
100%
Scott Morgan/Reuters

Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Майком Пенсом из-за Украины в прямом эфире, трансляция велась на YouTube-канале BlazeTV.

Карлсон напомнил про заявление Пенса о том, что Киеву требуются американские танки, и отметил, что за последние три года уровень жизни в каждом городе США ухудшился из-за падения экономики, роста уровня суицидов, преступности и беспорядков.

Журналист заявил, что большинство людей даже не знают, где находится Украина, — страна, получившая десятки миллиардов долларов от налогов граждан США, на фоне этого возникает вопрос, какова заинтересованность Вашингтона.

Аудитория встретила слова Карлсона аплодисментами. Пенс при этом не стал отрицать, что перечисленных проблем в США нет, и заявил, что это «не его забота». Он также призвал не считать «величайшую нацию на планете» неспособной справиться с собственными проблемами внутри страны.

Карлсон известен своими спорами с политиками и критикой американской власти. В конце июня он обратился к руководству США с вопросом, почему страна «воюет» с Россией, «в то время как мир скатывается к ядерному противостоянию, крупнейшему в истории».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях