Американский журналист Карлсон раскритиковал США за чрезмерную заботу об Украине

Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Майком Пенсом из-за Украины в прямом эфире, трансляция велась на YouTube-канале BlazeTV.

Карлсон напомнил про заявление Пенса о том, что Киеву требуются американские танки, и отметил, что за последние три года уровень жизни в каждом городе США ухудшился из-за падения экономики, роста уровня суицидов, преступности и беспорядков.

Журналист заявил, что большинство людей даже не знают, где находится Украина, — страна, получившая десятки миллиардов долларов от налогов граждан США, на фоне этого возникает вопрос, какова заинтересованность Вашингтона.

Аудитория встретила слова Карлсона аплодисментами. Пенс при этом не стал отрицать, что перечисленных проблем в США нет, и заявил, что это «не его забота». Он также призвал не считать «величайшую нацию на планете» неспособной справиться с собственными проблемами внутри страны.

Карлсон известен своими спорами с политиками и критикой американской власти. В конце июня он обратился к руководству США с вопросом, почему страна «воюет» с Россией, «в то время как мир скатывается к ядерному противостоянию, крупнейшему в истории».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.