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В МИД России прокомментировали ситуацию с ракетой КНДР

Замглавы МИД Руденко сообщил, что Россия выясняет точное место падения ракеты КНДР

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел и Минобороны РФ в настоящий момент исследуют данные о якобы упавшей ракете КНДР в российской исключительной экономической зоне, утверждает заместитель главы российского дипведомства Андрей Руденко. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, сейчас каких-либо сведений, подтверждающих факт падения ракеты, нет.

«Насколько мне известно, мои коллеги с Минобороны продолжают это исследовать, но пока четких данных о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет», — обратил внимание Руденко.

Другие подробности по ситуации с данной ракетой Северной Кореи замглавы МИД России не привел.

До этого заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что никто не имеет права критиковать КНДР за пуск ракеты нового типа. Она пояснила, что пуск был реализацией «справедливого права на самооборону».

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненых в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.

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