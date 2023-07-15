В Крыму предрекли исчезновение Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов утверждает, что Украина в качестве «антироссийского проекта» уже приблизилась к исчезновению. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина стремительно движется к исчезновению как дубинка в руках Запада против России. Как государство Украины уже давно не существует», — подчеркнул глава парламента полуострова.

Как добавил Константинов, страны Запада понимают, что Украина может исчезнуть, не достигнув успеха в боевых действиях.

«А поражение это неизбежно, поскольку победить ни Россию, ни ядерную державу невозможно», — добавил Константинов.

По словам главы парламента Крыма, теперь будущее Украины — это вопрос времени.

«Украина исчезнет, сомнений в этом нет. В том числе и у киевского режима», — предположил он.

До этого депутат ГД Сергей Алтухов подчеркивал, что Украине не удастся блокировать Крым, ситуация под контролем.

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