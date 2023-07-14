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В ООН объяснили ситуацию о проходе новых судов в Черном море в рамках зерновой сделки

ООН: проход новых судов в Черное море в рамках зерновой сделки не осуществляется

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Shutterstock

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле уже более двух недель не выдавал разрешений на проход судов в Черное море в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что за 13 июля в коридоре было два судна, одно из них загружается в Одессе, второе — идет к Стамбулу.

«Мы получили 29 заявок на участие в инициативе, но ни одно новое судно не получило разрешения войти в коридор с 27 июня. СКЦ продолжает работать, регистрация судов, как ожидается, будет возобновлена по возможности», — рассказал Дюжаррик.

До этого стало известно, что в правительстве Украины не исключают, что зерновая сделка после 17 июля не будет пролонгирована, и прорабатывают варианты экспорта продукции на в случае непродления соглашения. 

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что финальное решение о приостановке участия РФ в зерновой сделке пока отсутствует.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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