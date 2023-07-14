Трамп объяснил, что подталкивает США к третьей мировой

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский президент Джо Байден своим решением, задействовать резервные силы Соединенных Штатов для поддержки восточного фланга НАТО, подталкивает страну к третьей мировой войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что Байден «не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One (название президентского борта в США), не споткнувшись».

По мнению бывшего президента США, последнее, что должна делать «некомпетентная» администрация Байдена — подталкивать страну к третьей мировой войне.

Трамп считает, что «безрассудная эскалация» конфликта на Украине толкает вооруженные силы США к грани катастрофы.

До этого Байден во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что вступление Украины в НАТО во время происходящих на ее территории боевых действий с Россией будет означать начало третьей мировой войны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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