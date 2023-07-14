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В офисе Зеленского перечислили страны, присоединившиеся к декларации G7

Ермак заявил, что десять стран присоединились к декларации G7 по поддержке Украины

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РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что в общей сложности десять государств присоединились к декларации стран «большой семерки» (G7) по поддержке республики.

Он уточнил, что речь идет о Дании, Испании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Чехии, Финляндии, Исландии, Бельгии, Португалии.

Страны «большой семерки» 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе (11–12 июля) опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предполагает заключение двусторонних сделок о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Российской Федерацией.

13 июля к декларации присоединилась Швеция и другие североевропейские страны.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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