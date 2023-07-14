Кремль прокомментировал возможные переговоры Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил журналистами, что у главы российского государства Владимира Путина пока не запланирован разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Пока в графике президента такого разговора нет», — сказал Песков.

Представитель Кремля указал, что при необходимости такие переговоры будут организованы.

13 июля представитель правящей в Турции партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что президент страны Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным до истечения срока действия зерновой сделки.

12 июля Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита Североатлантического альянса заявлял, что рассчитывает встретиться с российским лидером в августе, чтобы в том числе обсудить ситуацию с передачей Украине командиров «Азова» (организация запрещена в России). После визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев вместе с командирами полка «Азов».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».