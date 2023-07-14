В Венгрии назвали сроки ратификации вступления Швеции в НАТО

Венгерский парламент вернется с каникул к середине сентября, заявил глава комитета по международным делам Жолт Немет. Так в эфире Inforádió он отреагировал на информацию СМИ о том, что законодательный орган может собраться в ближайшее время для ратификации протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

«Мы начнем работу в середине сентября», — пояснил Немет, который является членом правящей партии «Фидес».

Он также добавил, что в настоящее время у парламента нет никакой необходимости для организации внеочередной сессии. Немет подчеркнул, что Турция, парламент которой тоже находится на каникулах до осени, скорее всего, ратифицирует заявку Швеции позже Венгрии.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступления в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу под предлогом конфликта на Украине. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной. Лишь 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. Помимо Анкары, не стала ратифицировать вступление Стокгольма и Венгрии, однако в Будапеште уверяют, что не будут последним государством – членом альянса, одобрившим это решение.

Ранее в Турции призвали парламент отказать Швеции во вступлении в НАТО.