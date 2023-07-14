В Молдавии лишились постов глава МВД, министры образования и инфраструктуры

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан объявил об отставке главы МВД, министра образования и министра инфраструктуры, сообщает ТАСС.

«Заявления об отставке подали глава МВД Анна Ревенко, министры образования и инфраструктуры Анатолий Топалэ и Лилия Дабижа. Завтра я представлю на утверждение президенту страны новые кандидатуры на эти должности», — заявил Речан.

Ревенко и Топалэ остались в кабинете министров из предыдущего правительства Натальи Гаврилицы, ушедшего в отставку на фоне протестов, а Дабижа пришла вместе с Речаном.

Ранее глава МВД Молдавии Анна Ревенко подала в отставку после инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева.

Глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Виорел Чернэуцану сообщал, что застреливший двух человек в аэропорту Кишинева Рустам Ашуров в течение семи лет служил в МВД Таджикистана.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.