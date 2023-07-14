Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Молдавии лишились постов глава МВД, министры образования и инфраструктуры

Премьер-министр Молдавии объявил об отставке глав МВД, минобра и министра инфраструктуры

close
100%
Михай Карауш/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан объявил об отставке главы МВД, министра образования и министра инфраструктуры, сообщает ТАСС.

«Заявления об отставке подали глава МВД Анна Ревенко, министры образования и инфраструктуры Анатолий Топалэ и Лилия Дабижа. Завтра я представлю на утверждение президенту страны новые кандидатуры на эти должности», — заявил Речан.

Ревенко и Топалэ остались в кабинете министров из предыдущего правительства Натальи Гаврилицы, ушедшего в отставку на фоне протестов, а Дабижа пришла вместе с Речаном.

Ранее глава МВД Молдавии Анна Ревенко подала в отставку после инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева.

Глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Виорел Чернэуцану сообщал, что застреливший двух человек в аэропорту Кишинева Рустам Ашуров в течение семи лет служил в МВД Таджикистана.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях