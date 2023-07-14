В МИД РФ сообщили о больших запросах Зеленского от Запада

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский требует от Запада больше, чем те могут предоставить Киеву. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Зеленский требует больше, чем ему могут дать, и требует в таких выражениях и формах, которые просто неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию, это не первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз», — сказал Грушко.

По его словам, страны Запада используют Украину в качестве расходного материала в противостоянии с Россией.

Ранее Грушко заявил, что саммит Североатлантического альянса, проходивший в Литве, разрушил надежды Евросоюза на автономию, а также подчинил военно-политическую сферу. Также замглавы МИД РФ добавил, что одним из итогов саммита НАТО в Вильнюсе стала «вассализация Европы».

До этого Грушко заявил, что принятие Украины в НАТО может обернуться катастрофой для альянса. При этом Грушко отметил, что в официальном документе НАТО говорится, что расширение альянса должно укреплять его безопасность.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.