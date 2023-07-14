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В МИД РФ сообщили о больших запросах Зеленского от Запада

Замглавы МИД РФ Грушко: Зеленский требует от Запада больше, чем они могут дать Киеву

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Пресс-служба МИД РФ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский требует от Запада больше, чем те могут предоставить Киеву. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Зеленский требует больше, чем ему могут дать, и требует в таких выражениях и формах, которые просто неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию, это не первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз», — сказал Грушко.

По его словам, страны Запада используют Украину в качестве расходного материала в противостоянии с Россией.

Ранее Грушко заявил, что саммит Североатлантического альянса, проходивший в Литве, разрушил надежды Евросоюза на автономию, а также подчинил военно-политическую сферу. Также замглавы МИД РФ добавил, что одним из итогов саммита НАТО в Вильнюсе стала «вассализация Европы».

До этого Грушко заявил, что принятие Украины в НАТО может обернуться катастрофой для альянса. При этом Грушко отметил, что в официальном документе НАТО говорится, что расширение альянса должно укреплять его безопасность.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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