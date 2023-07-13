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В МИД России заявили, что НАТО «теряет смысл» без противника

Замглавы МИД Грушко: НАТО не может существовать без противника

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил в эфире Первого канала, что НАТО без наличия противника не может существовать и «теряет всякий смысл».

«Расширение — это один из инструментов поддержания странами НАТО конфронтации, потому что, к сожалению, история заставила нас сделать вывод о том, что НАТО не может существовать без противника, тогда она теряет всякий смысл», — сказал дипломат, отметив, что не видит неожиданности в итогах саммита альянса.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о плане, разработанном альянсом в случае нападения России. По оценке Столтенберга, решение является «наиболее крупным оборонным планом со времен «холодной войны» и включает в себя более 4 тыс. страниц.

Согласно оборонному сценарию НАТО, подразумевается распределение 300 тыс. бойцов в высокой степени готовности, главнокомандующий наделяется полным авторитетом в принятии военных решений.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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