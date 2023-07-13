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Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках после введения антироссийских санкций

Путин: санкции против РФ усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что санкционные меры против России усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, с началом специальной военной операции РФ на территории Украины «все решили свалить на Россию». Путин считает, что российская сторона в этой ситуации «совершенно ни при чем».

«Да, конечно, использование как инструмента конкурентной борьбы санкций, они, используя эти инструменты санкционной политики, усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики. Но не мы усугубили, а они своими действиями привели к этому результату», — утверждает Путин.

До этого руководитель Министерства финансов США Джаннет Йеллен заявила, что китайские компании не должны оказывать Российской Федерации материальную поддержку и помощь в обходе западных санкций.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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