Путин заявил, что Россия считала приемлемым проект стамбульского соглашения

Российский президент Владимир Путин заявил в эфире «Россия 24» что власти страны считали проект стамбульского соглашения с Украиной «в целом приемлемым», но его выбросили «в мусорное ведро».

«В проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и который был потом выброшен в мусорное ведро украинским режимом, очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины», — сказал Путин, добавив, что считает тот документ «в целом приемлемым».

До этого президент России заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российская сторона продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены обязательства перед ней по соответствующим договоренностям. По его словам, РФ может приостановить участие в соглашении по зерну и вернуться в него после выполнения обещанных условий.

Кроме того, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что направил письмо Путину «с конкретными предложениями» с целью продления черноморской зерновой сделки.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».