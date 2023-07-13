Путин оценил ущерб России от украинских ракет

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поставляемые украинской стороне ракеты наносят ущерб России, но ничего критичного в зоне боевых действий не происходит. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона видит, сколько надежд Украина возлагала на поставку ракет дальнего радиуса действия.

«Да, они (поставленные ракеты) ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет», — считает Путин.

До этого официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что США, несмотря на отсутствие в данный момент решения по поставке Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS, являются первыми по отправке на Украину военной помощи в целом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».