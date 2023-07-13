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Зеленский 47 раз поблагодарил западных партнеров за помощь

Зеленский сказал спасибо 47 раз партнерам с Запада после просьбы Уоллеса быть благодарным

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Yves Herman/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале выложил видеообращение к оказывающим Украине помощь западным партнерам, в котором сказал 47 раз «спасибо» после просьб «остыть» и быть более благодарным.

«Я благодарю президента Байдена и всю Америку. <…> Спасибо Литве за организацию саммита. <…> Спасибо Нидерландам, <…> Дании, <…> Франции и господину президенту Макрону», — перечислял он.

До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон возмущен отсутствием благодарности со стороны руководства киевского режима за поставки вооружений и техники. По его мнению, Украина относится к своим партнерам как к маркетплейсу, забывая о необходимости говорить спасибо.

Кроме того, лидеры стран НАТО на общем ужине с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе призвали его остыть после его громких заявлений в адрес альянса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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