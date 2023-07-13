Швеция присоединилась к итоговой декларации «Большой семерки» по поддержке Украины

Швеция совместно с соседними государствами присоединилась к итоговой декларации государств-членов «Большой семерки» (G7) по поддержке Украины. Об этом говорится на сайте правительства королевства.

«Швеция поддерживает декларацию и присоединяется к ней вместе с другими северными странами», — указано в заявлении.

Страны «Большой семерки» 12 июля на саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предполагает заключение двусторонних сделок о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Российской Федерацией.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал декларацию стран «Большой семерки» по Украине важной победой Киева на пути к членству в НАТО.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.