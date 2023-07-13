«Известия»: историческая память мешает Польше разделить Украину

Ряд экспертов заявили для «Известий», что у польского правительства Анджея Дуды есть амбиции по возвращению «исторических территорий» Украины, однако им мешает память об исторической вражде.

Отмечается, что «польские элиты ... проводят экономическую и политическую экспансию на своих «исторических» территориях». Речь идет, в частности, о релокации украинских предприятий и установлении административного контроля.

В интервью «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский заявил, что Польша стремится получить эксклюзивное положение на подконтрольной Киеву территории.

«В Варшаве видят, что Украина по итогам 30 лет стала классическим случаем failed state, исчерпав запас прочности, полученный из эпохи СССР. А значит, появился шанс вернуть «исторические территории», — заявил эксперт.

При этом научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Павлова отметила, что за последний год киевские власти так и не выступили с внятной оценкой действий украинских коллаборационистов из рядов Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА), даже несмотря на то, что официальным указом президент Владимир Зеленский перенес празднование Дня защитника Украины с годовщины создания УПА (14 октября) на 1 октября. По мнению Павловой, Польша добивается от Украины осуждения действия УПА. При этом дополнительно ситуацию ухудшила годовщина Волынской резни, в которую польская сторона так и не дождалась извинений от Киева.

Жертвами Волынской резни стали около 50 тыс. поляков.

Ранее глава МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава ждет от Киева комплексных решений по поводу Волыни.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.