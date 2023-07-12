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Байден прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО

Байден исключил вступление Украины в НАТО до завершения конфликта с Россией

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Украина до окончания российско-украинского конфликта не вступит в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

«Этого не произойдет в ближайшей перспективе. Не произойдет, пока не закончится война», — сказал Байден.

Как отметил президент США, его украинский коллега Владимир Зеленский понимает, что данные Украине от государств НАТО обязательства важнее вступления в НАТО.

Также Байден заявил, что члены Североатлантического альянса обязуются помочь выстроить Украине мощную систему обороны на суше, воздухе и море.

При этом в МИД России по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявили, что власти РФ внимательно проанализируют результаты мероприятия с учетом угроз российской стороне, а также указали, что альянс отвел Украине роль «расходного материала» в его «гибридной войне» с Россией.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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