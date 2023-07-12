Байден уверен в реализации продажи истребителей F-16 Турции

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что уверен в способности американских властей закончить сделку по продаже Турции истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время пресс-конференции, что сейчас у него больше надежд на позитивный исход сделки по закупке у США истребителей F-16, «чем когда-либо».

Также 12 июля руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что власти Соединенных Штатов не гарантируют того, что члены конгресса не обяжут Турцию выполнить некоторые условия для одобрения поставки в страну истребителей F-16. Миллер отметил, что не может дать гарантии о продаже истребителей Турции, ведь он не может говорить от имени членов конгресса США. Он подчеркнул, что ведомство поддерживает продажу F-16 Турции и планирует двигаться в этом направлении, но в рамках продажи существуют аспекты, которые должны быть одобрены конгрессом США.

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