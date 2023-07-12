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Эрдоган заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным в августе

Эрдоган заявил, что в августе хочет обсудить с Путиным передачу Киеву командиров «Азова»**

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в августе, чтобы в том числе обсудить ситуацию с передачей Киеву командиров «Азова» (организация запрещена в России). Об этом он сказал на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО, передает ТАСС.

Эрдоган рассказал, что Турция получила запрос на освобождение шести командиров нацбатальона «Азов» и решила дать положительный ответ.

«После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной», — отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Путин приедет с визитом в Турцию в августе, и у глав двух стран будет возможность снова обсудить данный вопросы в формате тет-а-тет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, готовится ли такой визит президента, сообщил в субботу ТАСС, что контакты лидеров России и Турции возможны, но точные даты пока не определены.

После визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев вместе с командирами полка «Азов». Невозвращение «азовцев» на родину было одним из условий соглашения об обмене пленными с Россией. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Руководитель Telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян высказывал мнение, что президент Турции решился отправить командиров батальона «Азов» на Украину, нарушив тем самым договоренности с Россией, ради того, чтобы Запад «отвел» санкции от Анкары. Он подчеркнул, что не стал бы делать из турецкого лидера жертву обстоятельств.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов».

*   организация запрещена в России
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