Запад признался в поддержке Украины до начала СВО

Британия, США и другие страны оказывали Украине поддержку еще до начала конфликта с Россией в феврале 2022 года. Такое заявление сделал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе, его цитирует РИА Новости.

«Британия со Швецией, Канадой и Соединенными Штатами (перед началом российской военной операции против Киева — ред.) были заинтересованы в Украине и наращивали ее возможности», — сказал Уоллес.

Министр обратил внимание, что сейчас существует «полное принятие» того, что Киев присоединится к НАТО. По его словам, это только вопрос времени.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о возможных последствиях победы России в конфликте с Украиной. Он назвал самым большим риском, если президент России Владимир Путин выиграет в конфликте с использованием силы. 11 июля стало известно, что страны НАТО пригласят Украину в альянс, когда союзники согласятся на это и киевские власти выполнят необходимые условия.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.