Байдена уличили в использовании шпаргалки на встрече с премьером Британии

Президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком подглядывал в шпаргалку. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Джо Байден был вынужден полагаться на карточки-шпаргалки и ключевые слова, чтобы поддерживать диалог с лидером Британии Риши Сунаком в Лондоне», — уточнили в публикации.

Издание разместило фотографии, где видны заметки Байдена. На одной из карточек крупными буквами было написано слово «НАТО». Кроме того, в шпаргалке фигурирует «Турция», «F-16», «Атлантическая декларация» и «искусственный интеллект». Другие заметки видны менее отчетливо.

По мнению политических аналитиков газеты, факт использования столь простых подсказок вызван 37-летней разницей в возрасте между политиками, он может говорить о кажущемся снижении ментальной осведомленности американского лидера.

Ранее Байден удивил британцев, выбрав излишне фамильярную манеру общения в ходе встречи с королем Великобритании Карлом III в Лондоне. Во время рукопожатия Байден пять секунд держал короля за локоть левой рукой, а после еще дважды ненадолго положил руку ему на плечо.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.