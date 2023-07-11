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США ввели санкции против главы Агентства безопасности Сербии

Минфин США включил в санкционный список главу Агентства безопасности и информации Сербии

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«Газета.Ru»

Министерство финансов США ввело рестрикции в отношении главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Вулина, который до этого занимал пост главы МВД, внесли в американский черный список по Балканам. Включение в перечень говорит о заморозке активов в США и запрете американцам вести бизнес.

Сербия выступает против введения санкций в отношении России. Премьер-министр страны Ана Брнабич, подчеркнула, что Белград никому и ничего не обещал по вопросу антироссийских санкций, каких-либо договоренностей не было. Премьер подчеркнула, что Сербия не балансирует, а проводит ясную политику защиты своих интересов, интересов своего народа.

Президент Сербии Александар Вучич высказался о давлении Запада по вопросу санкций против РФ. По его словам, страна самостоятельна в выборе проводимой политики и не будет присоединяться к антироссийским санкциям, вопреки желаниям других.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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