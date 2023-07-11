В Чехии назвали важный срок для Украины в зоне боевых действий

Предстоящие шесть месяцев могут стать решающими для возвращения Украиной территорий, считает президент Чехии и генерал армии в отставке Петр Павел. Об этом сообщает Newsweek.

Павел выступил с заявлением на саммите Североатлантического альянса в Литве.

«Украина медленно продвигается вперед, и, вероятно, все еще ищет слабые места в российской обороне, но при этом до сих пор не задействовала основной ударный кулак, который готовила для контрнаступления», — подчеркнул чешский глава государства.

По слова президента Чехии, уже ближе к концу текущего года «окно возможностей» по установке контроля над территориями РФ для Киева закроется.

Вооруженным силам Украины следует продвинуться как можно дальше до наступления первых заморозков, добавил Павел.

До этого МО России сообщило о попытках наступления ВСУ на нескольких направлениях. По сведениям Минобороны РФ, военные силы Украины пытались продвинуться на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.