Матвиенко оценила планы США передать ВСУ кассетные боеприпасы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение США начать поставку кассетных боевых припасов является военным преступлением. Об этом сообщает ТАСС.
«Коллективный Запад и НАТО не заинтересованы ни в каком мирном разрешении конфликта. Они, напротив, заинтересованы в его затягивании, эскалации», — отметила Матвиенко.
По ее словам, передача ВСУ кассетных боеприпасов противоречит международном документам.
До этого подполковник американской армии в отставке Дарин Гауб утверждал, что в США остались для ВСУ лишь кассетные боеприпасы.
Также Швейцария отреагировала на решение США поставить кассетные бомбы Украине. Дипломат Пьер-Ален Эльчингер подчеркнул, что Швейцария является участником Конвенции по кассетным боеприпасам и поддерживает запрет на данный вид оружия.
Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.