Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Матвиенко оценила планы США передать ВСУ кассетные боеприпасы

Матвиенко назвала военным преступлением решение США поставить кассетные боеприпасы Украине

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение США начать поставку кассетных боевых припасов является военным преступлением. Об этом сообщает ТАСС.

«Коллективный Запад и НАТО не заинтересованы ни в каком мирном разрешении конфликта. Они, напротив, заинтересованы в его затягивании, эскалации», — отметила Матвиенко.

По ее словам, передача ВСУ кассетных боеприпасов противоречит международном документам.

До этого подполковник американской армии в отставке Дарин Гауб утверждал, что в США остались для ВСУ лишь кассетные боеприпасы.

Также Швейцария отреагировала на решение США поставить кассетные бомбы Украине. Дипломат Пьер-Ален Эльчингер подчеркнул, что Швейцария является участником Конвенции по кассетным боеприпасам и поддерживает запрет на данный вид оружия.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях