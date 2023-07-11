Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о возможном формате участия Путина в саммите БРИКС

Песков: Кремль еще решает, в каком формате Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не принял решение, поедет Владимир Путин лично на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в ЮАР в августе, или примет участие в другом формате.

По словам Пескова, в Кремле пока обдумывают различные варианты.

«После того, как президент примет решение, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

9 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил в своем Twitter, что следующий саммит БРИКС, проведение которого запланировано на август в Йоханнесбурге, будет очным.

До этого посол по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал сообщал, что главы всех стран Африки приглашены на саммит БРИКС. По его словам, Рамафоса решил пригласить всех лидеров африканских стран по линии взаимодействия с БРИКС.

Ранее Рамафоса заявил, что на предстоящем саммите БРИКС объединения страны обсудят расширение членства в нем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях