В Кремле высказались о возможном формате участия Путина в саммите БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не принял решение, поедет Владимир Путин лично на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в ЮАР в августе, или примет участие в другом формате.

По словам Пескова, в Кремле пока обдумывают различные варианты.

«После того, как президент примет решение, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

9 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил в своем Twitter, что следующий саммит БРИКС, проведение которого запланировано на август в Йоханнесбурге, будет очным.

До этого посол по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал сообщал, что главы всех стран Африки приглашены на саммит БРИКС. По его словам, Рамафоса решил пригласить всех лидеров африканских стран по линии взаимодействия с БРИКС.

Ранее Рамафоса заявил, что на предстоящем саммите БРИКС объединения страны обсудят расширение членства в нем.