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Порошенко раскритиковал модель безопасности для Украины

Порошенко считает, что модель безопасности для Украины не принесет мир и безопасность в ЕС

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Kyodo/Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал модель безопасности для Украины, похожую на израильскую, и заявил, что она, возможно, не принесет мир и безопасность в Европу. Об этом он рассказал в интервью Newsweek.

Он отметил, что разочарует всех тех, кто считает, что израильская модель безопасности может сдержать Россию и принести мир и безопасность в Европу. По его мнению, результат будет обратным.

По его словам, вступление Украины в НАТО является более «дешевым вариантом» для НАТО, чем израильская модель. Порошенко считает, что на саммите НАТО страны-участницы альянса не должны тратить время на поиск «альтернатив и обходных путей».

До этого обозреватель британской газеты The Financial Times (FT) Гидеон Рахман заявил, что США не стремятся давать гарантий об упрощенной процедуре вступления Украины в состав НАТО, поскольку подобное решение может продлить конфликт и осложнить его урегулирование.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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