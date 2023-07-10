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Путин назначил новых прокуроров в шести регионах

Президент Путин назначил прокуроров в шести регионах, в Дагестане назначен Виктор Эпп

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин своим указом назначил прокуроров в шести регионах Российской Федерации. Указ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

«Назначить на пятилетний срок... Эппа Виктора Исааковича прокурором Республики Дагестан», — в частности говорится в указе.

Андрей Жугин указом назначен прокурором Ивановской области, Дмитрий Коданев — прокурором Рязанской области, Андрей Мошков — прокурором Псковской области, Сергей Швецов — прокурором Новгородской области, Александр Яновский — прокурором Забайкальского края.

В июне сообщалось, что Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем главы Минюста России. До этого Ардабьева руководила департаментом экономического и гражданского законодательства. Также Путин освободил от должности замминистра юстиции РФ Алису Безродную. Безродная покидает Минюст в связи с переходом на другую работу.

Ранее Путин наградил племянника Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

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