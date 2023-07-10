Песков рассказал о встрече Путина и Пригожина в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встречался с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Кремле.

По словам Пескова, встреча состоялась 29 июня и длилась три часа. На ней присутствовали 35 человек, в числе которых были все командиры и руководители компании, включая самого Пригожина.

Представитель Кремля уточнил, что в ходе переговоров Путин дал оценку действия ЧВК на фронте в ходе спецоперации и мятежу, произошедшему 24 июня. Президент также выслушал командиров «Вагнера», которые изложили свою версию событий и заявили, что готовы «дальше сражаться за родину».

Отвечая на вопрос о том, присутствовал ли на встрече министр обороны РФ Сергей Шойгу, Песков указал, что ему больше нечего сказать об этом мероприятии.

5 июля издание «Фонтанка» писало, что Пригожину вернули именной пистолет Glock, который он получил от Шойгу, и другое изъятое у него во время обысков 24 июня оружие.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».